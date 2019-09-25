شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف عن عقوبة صارمة بسبب قميص الأهلى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الرضا ظهرت على لاعبي الأهلى وجماهير النادي بمجرد ظهور ملابس النادي الجديدة، والتي سيتم ارتدائها خلال الفترة المقبلة.

ويرتدي الأهلى فى الموسم الجديد اللون الأحمر كزي أساسي، فيما سيكون اللون الأسود هو الزي البديل، على أن يكون اللون البستاج هو اللون الثالث بعد الغاء اللون الأزرق من الوان قمصان الأهلى.

ولكن حدثت أزمة داخل جهاز الكرة بالأهلى بسبب الملابس الجديدة، وذلك بسبب تسريب صورة الملابس الجديدة من داخل غرف الملابس قبل الوقت المُحدد، ليقرر سيد عبد الحفيظ فرض غرامة مغلظة على اللاعب المتورط فى تسريب الصورة.