شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تتوجه إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى واحرز هدف بيراميدز محمد فاروق . كان الفرنسى ديسابر المدير الفنى للفريق قد اختار 20 لاعبا للسفر إلى الجزائر وهم :- وجاءت القائمة كالآتى: Advertisements حراسة المرمى: أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدى - عبد الله بكرى - أحمد منصور - طه طارق الوسط: إيريك تراورى - محمد فتحى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - إسلام عيسى الهجوم: جون أنتوى - أحمد على - دودو الجباس

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