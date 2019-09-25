شكرا لقرائتكم وليد أزارو يؤكد جاهزيته للمشاركة في كافة المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة في المباريات بشكل رسمي،

وشارك وليد أزارو في التدريبات الجماعية بشكل قوي معلنا جاهزيته للمباريات بعد إصابته مؤخرا في الركبة.

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فيما شارك الثنائي سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق في تدريبات الكرة ، بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة خلال الفترة الماضية، وكان محمد محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، فيما تعرض سعد سمير لإصابة في الركبة ، وخضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وشارك الثنائي في مران الفريق الجماعي خلال الفترة الماضية بشكل تدريجي، ضمن خطة تجهيزهما للفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، يوم السبت المقبل، على ستاد برج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.