شكرا لقرائتكم وليد أزارو يؤكد جاهزيته للمشاركة في كافة المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك وليد أزارو في التدريبات الجماعية بشكل قوي معلنا جاهزيته للمباريات بعد إصابته مؤخرا في الركبة.
وشارك الثنائي في مران الفريق الجماعي خلال الفترة الماضية بشكل تدريجي، ضمن خطة تجهيزهما للفترة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، يوم السبت المقبل، على ستاد برج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.
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