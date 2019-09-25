شكرا لقرائتكم تقديم مباراة حرس الحدود ودجلة غدا للرابعة عصرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اجراء تعديل على موعد مباراة حرس الحدود مع وادي دجلة المقرر إقامتها غدا ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز في ستاد المكس، لتقام في الرابعة عصرا بدلا من الخامسة والنصف مساء ، حتى لا تتعارض مع الموعد الجديد لمباراة الاتحاد السكندري مع العربي الكويتي في السابعة مساء غد بستاد برج العرب ضمن البطولة العربية.

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