شكرا لقرائتكم الانضباط تغرم النصر 10 آلاف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على نادي النصر، بسبب التأخر في تسليم قوائم مباراة الفريق ضد الفتح في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاقبت اللجنة كلا من الوحدة وأبها 10 آلاف ريال أيضا بسبب تأخرهما في النزول ما بين الشوطين لأرضية خلال المباراة التي جمعتهما في الدوري.

وغرمت الانضباط لاعب الفيصلي أحمد أشرف (10 آلاف ريال)، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء، بسبب اللعب العنيف وبقوة مفرطة ضد لاعب نادي الشباب في مواجهة الفريقين بالدوري.

فيما قبلت شكوى نادي الحزم ضد قرار الحكم الانضباطي الخاص بمباراة الفريق ضد التعاون، ولكن تم رفض الشكوى من حيث الموضوع.