شكرا لقرائتكم بسبب حارس برشلونة.. بايرن يهدد بمقاطعة منتخب ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري يوم الأربعاء، أن أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، هدد بمقاطعة المنتخب الألماني في حالة فقدان مانويل نوير وضعه كحارس المرمى الأساسي للمنتخب.

ولدى سؤاله عما إذا كان الموقف الحالي لنوير والحارس الثاني الحالي للمنتخب مارك أندري تير شتيغن، يذكره بالوضع الذي كان يعيشه أوليفر كان وينز ليمان قبل بطولة كأس العالم 2006، قال هونيس في تصريحات نشرتها مجلة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء: لا. ولكنني لن أقبل أبدا بتغيير يحدث بهذا الشأن.

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ولدى سؤاله عما سيحدث إذا تكرر السيناريو وأصبح تير شتيغن الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بدلا من نوير، قال هونيس: قبل أن يحدث هذا، لن نرسل لاعبين من بايرن إلى المنتخب الألماني.

وتجدر الإشارة إلى أنه ذلك، في حالة حدوثه، سيشكل انتهاكا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تلزم الأندية بإتاحة مشاركة لاعبيها مع منتخبات بلادهم.

ورغم أن كلمات هونيس من المفترض أن تثير القلق، لا يرجح أن يشعر الكثيرون في الاتحاد الألماني بقلق شديد إزاء هذه التصريحات، إذ أنه من المفترض على النادي تقديم ما يثبت مرض أو إصابة اللاعب قبل رفض مشاركته مع المنتخب، وإلا سيتعرض لعقوبات.