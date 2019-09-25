كارثة.. الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلاعب في نتائج "The Best" لصالح ميسي ويحرم محمد صلاح من الجائزة



أحمد أبوعقيل



هل تورط التحاد الدولي لكرة القدم في مؤامرة ضد محمد صلاح لصالح ليونيل ميسي من أجل قهر واحباط الملك للسير في طريقه نحو الألقاب والأرقام الذهبية، فيومًا تلو الآخر تخرج علينا مفاجأة جديدة تهبط على ابن النيل كالصاعقة، لتضرب بأحلامه عرض الحائط، دون رحمة،بل وترفع الشعار المصري الساخر أنها “عُقدة الخواجة”، ولكنها هذه المرة عُقدة سيطرت على أفكار العالم أجمع.

في مفاجأة من العيار الثقيل، ظهرت عملية تلاعب بالأصوات ضد جناح ليفربول الطائر محمد صلاح، من أجل ابعاده عن نيل الأفضل في العالم، أوو الدخول إلي القائمة لمُصغرة لحصد لقب أفضل لاعب في العالم المُقدمة من الفيفا « THE BEST ».

الكرواتي المُخضرم يكشف خطة التلاعب

أكد الكرواتى زدرافكو زيمنوفيتش، المدير الفنى لمنتخب السودان أن الاتحاد الدولى لكرة القدم قد أعلن نتائج مُغايرة للتصويت الذى قام به فى مسابقة The BEST.

وقال مدرب السودان فى تصريحات لقناة «العربية»، أنه فوجئ بوجود اسمه فى القائمة التى أعلنها الفيفا وصوته متجه إلى ميسى عكس ما قام به فى التصويت والذى جاء لصالح محمد صلاح.

وحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019، وشهد التصويت الكثير من الجدل، قبل أن يحجب صوت مصر في الجائزة نظرًا لعدم الالتزام بالوقت المحدد وهو ما أثار غضب محمد صلاح، ودفع الاتحاد المحلي للعبة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وجاءت اختيارات مدرب السودان حسب وثيقة الفيفا التى أعلنها: ليونيل ميسي أولاً وفيرجيل فان ديك ثانياً والسنغالي ساديو ماني ثالثا.

وقال زيمنوفيتش: ” اختياراتى كانت.. 1)محمد صلاح، 2) ساديو مانى، 3)كيليان مبابي، واحتفظت بصورة على هاتفى من ورقة التصويت والتى تحمل توقيعى بجانب الأمين العام للاتحاد السوداني ولا أعرف ما حدث بعد ذلك.”ترامب: السيسي قائد عظيم ومصر كانت فوضى قبل حكمه .

الجدير بالذكر وأن صلاح قد حصد على المركز الرابع في ترتيب الأفضل حول العالم خلف كلًا من «ليونيل ميسي، فان دايك، كريستيانو رونالدو»، بينما توج التقني الألماني يورجن كلوب بجائز أفضل مدرب في العام، وكذلك البرازيلي أليسون بيكر بجائزة القفز الذهبي.

صلاح ثالث أفضل لاعب 2018

محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم لعام 2018، لا يدخل في تشكيل الأفضل لذات العام، وعلى الرغم من صنعه لكل شئ في الكرة عبر تحطيمه لأرقام أسطورية في سماء أوروبا، وحصده للأفضل في البريميرليج وهدافه التاريخي.

الاتحاد المصري يتجاهل صلاح

تجاهل مسؤولو الكرة المصرية من ارسال ومتاعبة التصويت للملك في صراع الأفضل لعام 2019، وكذلك تصويت الإعلامي المصري هاني دانيال، والذي وضع صلاح في المرتبة الثالثة في تصويته الشخصي، فالأمر لا يحمل وجهات نظر ، أنما هو نداء لدعم سفير الوطن حول العالم، فلم نرى الإعلامي الأرجنتيني أو البرتغالي يدعم أحد سوى ميسي ورونالدو، كذلك الجميع، ليحصد صلاح نقطة وحيدة من أصل 15 نقطة كاملة كان من المفترض أن يحصدها من تصويت الفراعنة.



بالأرقام صلاح يتفوق

-حقق الفرعون المصري لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوربي لعام 2019.

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-الحذاء الذهبي كهداف البريميرليج مرتين على التوالي بموسمي «2017-2018، 2018-2019».

-الأفضل في إفريقيا أعوام 2017، 2018 على التوالي.

-جائزة بوشكاش لأفضل هدف عام 2018.

-ثالث أفضل لاعب في العالم عبر جائزة «The Best» عام 2018، والرابع لعام 2019.

-سادس أفضل لاعب في العالم عبر جائزة «البالون دور» عام 2018.

-ثالث أفضل لاعب في أوروبا عام 2018، والسادس لعام 2019.