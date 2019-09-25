بث مباشر match مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا كورة اونلاين kora star الاسطورة يلا شوت الريال ضد...

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا يلا شوت اليوم bein sport بدون تقطيع، مباراة الريال واوساسونا اليوم مباشر يوتيوب لايف بالجولة السادسة من الدوري الأسباني الدرجة الأولى، وتلعب المباراة المنتظرة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، على ملعب سنتياغو برنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد، معقل النادي الملكي، وسيكون أصحاب الأرض مطالبون بتحقيق الانتصار ولا شيء أخر، وسنقوم بتوفير روابط ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بالليغا.

مباراة ريال مدريد واوساسونا بدون تقطيع كورة اون لاين، ريال مدريد يحتل المركز الاول في الدوري الأسباني قبل تلك الجولة برصيد 11 نقطة جمعها بعد فوز في ثلاثة مباريات وتعادلين، وكان ريال مدريد قد فاز على سيلتا فيغو بالجولة الأولى، وبلد الوليد واشبيلية بالجولتين الرابعة والخامسة على التوالي، فيما تعادل مع ليفانتي وبلد الوليد بالجولتين الثانية والثالثة من الدوري الأسباني لكرة القدم،ـ ريال مدريد واوساسونا مباشر online مجاناً.

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ريال مدريد واوساسونا بث مباشر اليوم yalla shoot، زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي يرغب في الفوز في تلك المباراة وعدم فقد أى نقاط أخرى، خاصة بعد فوز غريمه التقليدي نادي برشلونة يوم أمس على فياريال، ويرغب الفريق في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ومصالحة جماهير البرنابيو وتقديم أداء قوي في تلك المواجهة المنتظرة بين الفريقين، بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا مجاناً بدون تقطيع.

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قائمة ريال مدريد للمباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – ناتشو – أودريوزولا.

الوسط: كروس – كاسيميرو – فالفيردي – خاميس.

الهجوم: هازارد – بنزيما – فاسكيز – يوفيتش – فينيسيوس – رودريجو.