عودة ثلاثي الأهلي لمران الفريق الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

شارك الثنائي سعد سمير، ومحمد محمود لأول مرة في مران النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بعد فترة الغياب الطويلة بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، فقرة خاصة على العرضيات للثلاثي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد.

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كما شارك في المران الجماعي وليد أزارو مهاجم الفريق، وصالح جمعة.

وغاب أزارو عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وكذلك لم يدخل صالح جمعة قائمة الفريق خلال المباريات السابقة.

وعقد فايلر محاضرة للاعبين، قبل تقسيم اللاعبين لـ3 مجموعات.

وكان الأهلي حقق الفوز ذهابا على حساب كانو سبورت بهدفين نظيفين لصلاح محسن، ووليد سليمان.