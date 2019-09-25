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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن الاختيارات الحقيقية المرسلة من جانب الاتحاد السوداني بشأن المدير الفني للمنتخب الوطني زدرافكو لوجاروسيتش في جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم.
وقال زدرافكو لوجاروسيتش في تصريحات صحفية اليوم الخميس أنه قام باختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم، في حين أنه وفقًا لما جاء في بيان حصر الأصوات الخاص بـ"فيفا" فإن المدير الفني للسودان قد اختار ليونيل ميسي، ولم يدرج محمد صلاح ضمن اختياراته.
وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم صورة ضوئية من اختيارات المدير الفني لمنتخب السودان، والتي اشتملت على اختيار ليونيل ميسي، فيرجيل فان دايك، وساديو ماني على الترتيب من المركز الأول إلى الثالث.
وجاء محمد صلاح في المركز الرابع باختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد ليونيل ميسي، فيرجيل فان دايك ثم رونالدو أصحاب المراكز الثلاث الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات.. فيفا يوضح لـ"الخليج 365".. هل صوّت مدرب السودان لمحمد صلاح؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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