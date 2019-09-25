الخليج 365 يكشف شكل القميص الجديد الأساسي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن شكل قميص الفريق للموسم الجديد 2019 - 2020.
وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، أكد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النادي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة "أمبرو" وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، في حضور إدارة التسويق بالنادي.
وسيظهر الأهلي بقميصه الجديد لأول مرة خلال مباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا يوم 28 سبتمبر الجاري، وفقا لوليد حسن، نائب رئيس شركة "أمبرو" التي ترعى ملابس النادي الأهلي.
وخضع لاعبو النادي لجلسة التصوير بالقميص الجديد للفريق اليوم على أن يتم الكشف عنها لاحقا.
يُذكر أن الأهلي فاز على كانو سبورت في غينيا الاستوائية بلقاء الذهاب بنتيجة (2-0)، قبل أن يُتوج بلقب السوبر المصري أمس السبت بعد فوزه على الزمالك (3-2).
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