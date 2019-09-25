طاهر يجمع متعلقاته من الزمالك قبل الانضمام لجهاز المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أنهى أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك مهام عمله مع الفريق وذلك من أجل الظهور بشكل رسمي لأول مرة ضمن الجهاز المعاون لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الذي سيتم تقديمه غدًا الخميس.

وجمع أيمن طاهر اليوم الأربعاء كافة متعلقاته بالنادي، وقام بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء مهام عمله في الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري.

وعلم الخليج 365 أن حسام البدري استقر على الجهاز المعاون له، حيث سيضم أحمد أيوب، طارق مصطفى، سيد معوض، بجانب أيمن طاهر، على أن ينضم لهم محمد شوقي عقب انتهاء بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا التي ستقام في مصر نوفمبر المقبل.

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ويقيم نادي الزمالك حفل صغير قبل مران اليوم لتكريم أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وأعلن الزمالك تولي الصربي باجيك دراجان، المسؤولية بدلاً من طاهر بعدما وصل إلى القاهرة مساء أمس ويبدأ عمله رسميا فى مران الفريق اليوم.

ويعقد حسام البدري مؤتمرًا صحفيًا في أحد فنادق القاهرة من أجل تقديم الجهاز الفني الجديد بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام.