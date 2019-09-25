تأجيل مباراة المصري بالكونفدرالية بسبب "الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد مصدر بمجلس إدارة المصري، أن مباراة الفريق أمام ماليندى بطل زنجبار، تأجلت لتقام يوم الأحد الساعة الثالثة عصرًا.

وكان مقررًا أن تقام المباراة يوم السبت في تمام الثامنة مساءً، إلا أن نقل مباراة الأهلي من ملعب السلام إلى برج العرب بالإسكندرية، دفع الأمن لتعديل موعد مباراة المصري.

وأكد مصدر بمجلس إدارة المصري في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المباراة ستقام الثالثة عصر الأحد بحضور 5 آلاف متفرج.

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وفاز المصري أمام ماليندي برباعية نظيفة، في ذهاب دور الـ32 الأول بالكونفدرالية.

ويلعب الزمالك يوم الأحد الساعة الثامنة مساءً، على نفس الملعب برج العرب، أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 بدوري الأبطال.

خاص..مصدر بالمصري وصلنا فاكس باقامة لقاء العودة يوم الاحد بحضور ٥ آلاف مشجع

يذكر أن المصري سيواجه الإسماعيلي على نفس الملعب يوم ٢ أكتوبر ببطولة الدوري.