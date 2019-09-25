وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الصربي باجيك دراجان مدرب حراس المرمى الجديد لفريق الزمالك والذي سينضم للجهاز المعاون للصربي ميتشو خلال الفترة الحالية. ومن المقرر أن يقود مدرب حراس الفريق الجديد تدريب الحراس في مران اليوم يأتي استقدام مدرب حراس مرمى جديد بعد انضمام أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول بقيادة حسام البدري. وكان الزماالك وافق على تولي طاهر لتدريب حراس المنتخب في الجهاز الفني الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن وصول مدرب الحراس الجديد بعد إنضمام أيمن طاهر لمنتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.