صالح جمعة يدخل حسابات فايلر قبل مواجهة كانو سبورت

دخل صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قبل مواجهة كانو سبورت، وذلك بعد استبعاده من المباريات في الفترة السابقة.

ويأتي ذلك بعدما شارك صالح جمعة خلال فقرة خصصها فايلر للمجموعة الأساسية من أجل تدريبهم على نقل الكرة في المساحات الضيقة.

وشارك في الفقرة كلا من حسين الشحات – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – صالح جمعة – جونيور أجايي – رامي ربيعة – أيمن أشرف.

ويستعد الأهلي لموهاجهة كانو سبورت، يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.