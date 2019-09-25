أزمة في الأهلي بسبب تسريب التيشيرت الجديد.. وعبدالحفيظ يغرم اللاعب المتهم

فتح الثنائي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير التسويق، تحقيقا صارما مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من أجل التعرف على الشخص الذي قام بتسريب صورة التيشيرت الجديد.
وسيطرت حالة من الغضب على مسئولي الأهلي وخاصة لجنة التسويق، ومسئولي شركة “أمبرو” المختصة بتوريد ملابس النادي، بسبب تسريب صورة التيشرت الجديد، مما دفع عبدالحفيظ للتحقق مع لاعبي وعمال النادي للتعرف عليه.
وفور فتح التحقيق اعترف أحد اللاعبين بمسئوليته في تسريب الصورة مشيرا إلى أنه لم يعرف أن خروج صورة تصميم تيشيرت الفريق الجديد ستتيبب في أزمة.
من جانبه، وقع سيد عبد الحفيظ، عقوبة مالية على اللاعب الذي قام بتسريب الصورة، رافضا تماما الكشف عن هوية اللاعب.
ومن المقرر أن يظهر الفريق الأحمر بالقميص الجديد، أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والتي ستقام يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري.
وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.
وظهر في الصورة التي تم تسريبها كلا من وليد سليمان و صالح جمعة و رمضان صبحي .
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