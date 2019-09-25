اخبار الرياضه

تدريبات منفردة لحراس مرمى الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خاض حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم

على ملعب التتش.

واشتمل المران على بعض الفقرات المتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة والاستعانة ببعض الأدوات

لتجهيز جميع الحراس للمرحلة المقبلة.

وشارك في المران، شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي واحمد طارق ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام مساء السبت المقبل في إياب دور ال32 بدوري ابطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات منفردة لحراس مرمى الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا