تدريبات منفردة لحراس مرمى الأهلي

خاض حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم

على ملعب التتش.

واشتمل المران على بعض الفقرات المتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة والاستعانة ببعض الأدوات

لتجهيز جميع الحراس للمرحلة المقبلة.

وشارك في المران، شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي واحمد طارق ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام مساء السبت المقبل في إياب دور ال32 بدوري ابطال إفريقيا.