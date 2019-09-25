المنتخب السعودي لكرة الصالات يحقق المركز الثالث في البطولة الدولية الودية

حقق المنتخب السعودي لكرة الصالات المركز الثالث والميدالية البرونزيه في البطولة الدولية الودية والتي اقيمت في مدينة بوريك الكرواتية. وجاء حصول المنتخب السعودي عقب فوزه علي نظيره الجبل الاسود بنتيجة 3/2 وسجل اهداف اللقاء معاذ العسيري هدفين وعمر الدبل. وسجل اهداف اللقاء معاذ العسيري هدفين وعمر الدبل. من جانبه اعرب المدرب الاسباني للمنتخب السعودي لويس فونيسكا عن رضاه على الاداء والانسجام الذي ظهر عليه لاعبو الاخضر خلال البطولة. عليه لاعبو الاخضر خلال البطولة. والجدير بالذكر ان منتخب السعوديه لكرة الصالات يقيم معسكر في كرواتيا ضمن الاستعداد لتصفيات غرب اسيا التي سوف تقام في المنامه خلال الفتره من 16الي27اكتوبر المقبل بعد ان وقعت في المجموعه ب مع قطر وعمان ولبنان.

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