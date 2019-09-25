تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا ودكرنس

انتهت المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ونظيره في دكرنس بالتعادل السلبي.
جاءت المباراة قوية في الشقين الدفاعي والهجومي، واستفاد كل مدير فني من التجربة، وقام كلاهما بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية.
جاءت المباراة في إطار استعدادات الفريق لانطلاق مباريات دوري الدرجة الثانية، حيث أوقعت القرعة فريق سيراميكا كليوباترا في مواجهة الداخلية بأولى مباريات دوري القسم الثاني في نسخته الجديدة، التي ستنطلق منتصف شهر أكتوبر المقبل.
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