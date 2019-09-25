الزمالك يُكرم أيمن طاهر بعد اختياره مدربًا لحراس المنتخب

قرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك اقامة حفل صغير قبل مران اليوم لتكريم أيمن طاهر مدرب حراس المرمي. اليوم لتكريم أيمن طاهر مدرب حراس المرمي. جاء ذلك بعد إختيار طاهر ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر. ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر. ويتولى الصربي باجيك دراجان المسئولية بدلا من طاهر، حيث وصل إلى القاهرة مساء أمس ويبدأ عمله رسميا فى مران الليلة.

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