16 لاعب في معسكر منتخب الصالات استعدادا لوديتي البحرين والامارات

يدخل الفريق الاول لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني معسكر مغلق غدا الخميس في احد الفنادق بالقاهرة استعدادا لتوجه بعثة المنتخب برئاسة الدكتور سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرك الصالات لدولتي البحرين والامارات لاداء مباراتين وديتين امام منتخب البحرين يومي 4 و 5 اكتوبر ومباراتين وديتين امام الامارات يومي 8 و 9 اكتوبر علي

ان تعود بعثة المنتخب لارض الوطن يوم 10 اكتوبر.

ياتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني للصالات لخوض منافسات بطولة افريقيا بالمغرب في يناير 2020 والمؤهلة لكاس العالم ليتوانيا 2020.

وتضم بعثة المنتخب الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد مدرب عام ومصطفي لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهاني درويش

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اخصائي علاج طبيعي واحمد حسن مسئول مهمات

وقرر هشام صالح ضم 16 لاعب للمعسكر وهم:

في حراسة المرمي جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن بوفون

واللاعبين المعتز بالله سامي ميزو وإبراهيم بوجي ومؤمن حمدان ومهند حواوشي و ابراهيم إيكا واحمد عبد القادر موزة ومصطفي عيد وطارق وحسن شولا ومحمد سعيد وخالد مارادونا وعبد الرحمن عيد الأشول ومحمد عبد الحميد كوكي ومحمد عصام نايتي ومصطفي عبد المجيد اضافة الي الثلاثي المصري المحترفين بالامارات يوسف محسن وبلال السيد ومحمد احمد.