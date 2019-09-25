صور.. أشبال المنيا يهزم الوليدية بهدف في مباراة ودية

أسفرت مباراة فريقي المنيا والوليدية الودية مواليد ٩٩ ، اليوم الأربعاء، عن فوز فريق المنيا بهدف دون رد، وجاءت المباراة التي اقيمت على ملعب النادي بالمنيا الجديدة ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث بدأ فريق المنيا فترة اعداده بقوة

، منذ منتصف أغسطس الماضي.

كما شهدت المباراة ، سيطرة كبيرة من لاعبي فريق المنيا، خاصة خلال الشوط الثاني، إلى أن تمكن اللاعب أحمد يحيى من إحراز هدف المباراة للمنيا في

الدقيقة ٨٥.

يقود فريق المنيا مواليد ٩٩ هذا الموسم كل من، ربيع السيد، مديرا فنيا، محمد خيري، ووليد 2وشا ، مدربين، دكتور عصام طلعت، مدرب أحمال، ومدرب الحراس د.هشام عبد الحليم ،ومحمد يسري ، و حازم جمال ، مديرا إداريا، تحت إشراف د. يحيى كامل، مدير قطاع الناشئين، وهاني صدقي، عضو مجلس الإدارة.

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