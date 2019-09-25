مدرب السودان يكشف مفاجأة مدوية في تصويت أفضل لاعب في العالم

فجر الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لمنتخب السودان، مفاجأة بشأن التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best"، والذي حصل فيه محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف في "The Best"، والذي حصل فيه محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف في ليفربول ، على المركز الرابع. وأتهم لوجاروشيتش الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بالتلاعب في نتائج تصويت أفضل لاعب في العالم ،لهذا العام، والتي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ،لهذا العام، والتي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي وأكد في تصريحات لقناة العربية، إنه قام بإختيار كل من محمد صلاح وساديو ماني وكيليان مبابي، ولكنه فوجىء بعد إعلان الفيفا لقوائم التصويت إنه أختار ميسي وفان دايك وماني.

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