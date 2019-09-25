رسميًا.. النجم الساحلي يقيل فوزي البنزرتي

توصلت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي إلي اتفاق مع المدرب فوزي البنزرتي، يقتضي بفسخ تعاقده مع الفريق بعد أقل من ثلاثة أشهر علي توليه القيادة الفنية.

وجاء ذلك عقب توديع النجم للبطولة العربية بعد الخسارة أمام شباب الأردن بمجموع المباراتين بنتيجة 3/1

ولعب النجم الساحلي تحت قيادة البنزرتي 7مباريات، وهي 2 بدوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس

تونس ومباراتين في البطولة العربية للأندية، بينما فاز في مباراة وحيدة في دوري أبطال إفريقيا وتعادل مباراة واحدة في الدوري التونسي.

ويواجه النجم شبح الخروج من البطولة الافريقية حيث خسر ذهاب أمام اشانتي كوتكو بهدفين دون رد.