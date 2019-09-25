سلة سموحة 2008 بنات تفوز على التربية الرياضية

استهل فريق نادي سموحة لكرة السلة مواليد 2008 بنات بقيادة الكابتن معتز ماجد مبارياته في دوري الميني والميكرو بتحقيق فوزه الأول علي نظيره التربية الرياضية 47/20 بعد لقاء قوي لنجمات سموحة. تضم قائمة الفريق النجمات: أروي محمد الشهاوى وفاطمة محمد أحمد ورقية أحمد محمد وسارة محمد السيد وعاليا محمد صبحى ونسمة طارق عبد الباعث وأروى وليد محمد وخديجة إسلام حامد وريماس محمد أحمد وياسمين محمد فوزى ولجين مراد عابدين وسلمى أيمن حسن وجنى مصطفى يوسف ومايا وليد صبرى وملك حاتم عادل ورؤى عبدالمنعم حسن وجيداء أحمد أبو الروح ومريم عاطف محمد ولارا وئام نبيل وحنين رشاد حسن. محمد صبحى ونسمة طارق عبد الباعث وأروى وليد محمد وخديجة إسلام حامد وريماس محمد أحمد وياسمين محمد فوزى ولجين مراد عابدين وسلمى أيمن حسن وجنى مصطفى يوسف ومايا وليد صبرى وملك حاتم عادل ورؤى عبدالمنعم حسن وجيداء أحمد أبو الروح ومريم عاطف محمد ولارا وئام نبيل وحنين رشاد حسن. بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن معتز ماجد مدرب والكابتن أميرة حبشي إداري والكابتن نعمه محمود مدير إداري تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المدير الفني للقطاع والكابتن عماد هاشم المدير الإداري ومشرف كرة السلة والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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