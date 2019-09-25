زيدان يبعد أحد نجوم الفريق عن مُباراة أوساسونا

بدأ زين الدين زيدان، المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، اعتماد مبدأ المداورة الذي اشتهر به في فترته الأولى مع النادي الملكي، وذلك قصد إراحة اللاعبين.

وقرر زين الدين زيدان إراحة النجم الويلزي غاريث بايل، وذلك ليتركه للقمة المقبلة أمام أتليتيكو مدريد، يوم السبت المقبل.

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وشهدت القائمة المستدعاة للمباراة غيابات وازنة أبرزها : لوكا مودريتش، مارسيلو، إيسكو وفيرلاند ميندي بداعي الإصابات، إضافة إلى كل من إبراهيم دياز، ماريانو دياز وأسينسيو.

وتشير التقارير إلى أن زيدان سيعمل على مداورة اللاعبين، في مباراة اليوم أمام أوساسونا.