ميسي تعرض لصدمة قوية بعد إصابته .. وهذا ما قاله للطبيب

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية جديدة بتعرض لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة عضلية في مباراة فياريال في الدوري الإسباني.

وأكدت تقارير إعلامية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تعرض لصدمة بعد شعوره بآلام الإصابة، وبعد خضوعه للتدليك في الفخذ الأيسر، قرر استكمال الشوط الأول.

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وتناقلت الكاميرات الناقلة حديث ميسي مع المدلك الطبيعي للنادي الكاتالوني، قائلا :” لا يُمكنني أن أتعرض للإصابة .. لا يُمكن”.

وبعد نهاية الجولة الأولى، استشار طبيب الفريق ميسي، وأكد له هذا الأخير أنه يريد الخروج.