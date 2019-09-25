رياضة | كهرباء الإسماعيلية تفوز علي كوكاكولا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهرباء الإسماعيلية تفوز علي كوكاكولا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية، على حساب ضيفه، فريق كوكاكولا، بهدفين دون مقابل، خلال المباراة الودية التي أقيمت الأربعاء، علي ملعب الكهرباء بالاسماعيلية.

لعب كهرباء الاسماعيلية الشوط الأول بتشكيل مكون من احمد حسن في حراسة المرمى، وأحمد عاطف ريشة ،وهشام حسين ، وأحمد فتحي ، وأحمد بدوي ، ومحمد عباس ، وأحمد ميدو ، وأحمد غريب ، وأحمد العايدي ، وكريم حلاوة ،

ومصطفي تريزيجيه.

وأحرز هدفي المباراة مصطفي تريزيجيه وأحمد غريب في الشوط الثاني من المباراة التي غلب عليها الطابع الحماسي، في ظل استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

يذكر أن كهرباء الاسماعيلية يقع في المجموعة الثالثة لدوري القسم الثالث لأندية الاسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط ويستضيف كهرباء الإسماعيلية بورتو السويس في أولي لقاءات القسم الثالث علي ملعب الكهرباء

ويقع كوكاكولا بدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة، ويلاقي فريق النصر القاهري علي ملعب كوكاكولا.

"الخليج 365 الرياضي" يرصد استعدادات كوكاكولا للموسم الجديد

موسم جديد ينتظره، فريق كوكاكولا، بدوري القسم الثاني، 2019-2020، والذي سينطلق منتصف أكتوبر المقبل، حيث بدأ الفريق فترة الإعداد تحت قيادة المدير الفني تامر مصطفى، والذي رحل مبكراً لقيادة فريق السعودي، ليقرر مجلس إدارة نادي كوكاكولا إسناد المهمة إلى ممدوح عبد الحي، المدرب العام، في تحدي جديد لإبن محافظة بني سويف، ولاعب طلائع الجيش الأسبق.

ويشارك كوكاكولا ضمن فرق المجموعة الثانية والتي تضم، منتخب السويس، والنصر، والمريخ، وبتروجت، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنجوم، والزرقا، والقناة،

وعن كيفية استعدادات كوكاكولا للمسابقة، والتعاقدات الجديدة، والمباريات الودية التي خاضها الفريق، إليكم التقرير التالي :

- البداية من إيرو سبورت

وإنطلقت فترة الإعداد لكوكاكولا على ملعب "إيرو سبورت" في القاهرة، بحضور ما يقترب من 10 لاعبين من قوام الموسم الماضي، إضافة إلى عدد من الصفقات الجديدة، حيث بدأ الفريق التدريبات على فترتين، لتجهيز اللاعبين للموسم المرتقب.

- إستمرار 10 لاعبين

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وقام الجهاز الفني بقيد 10 لاعبين في القائمة الاولى، وهم محمد السويفي ميلا، وأحمد بندق، وحمد صالح، ومحمد علاء، واسلام المصري، محمد العطار، أسامه لبه، كريم عبد النبي، وأيمن عسليه، ومحمود سعد.

- التعاقد مع 14 لاعب

وحصل مسئولو كوكاكولا على توقيع 14 لاعب جديد، حيث تضمنت قائمة التعاقدات، كلاً من : عمرو عبد المجيد حارس اتحاد الشرطه، وأكرم عبد ربه مهاجم فاركو، وأيمن ناجي جدو مهاجم البلدية، ويوسف عبد الرحمن لاعب طلائع الجيش، ومحمد كفته لاعب غزل المحلة، ومصطفى عبد الوهاب من التعدين، وإيهاب عبد المقصود لاعب المقاولون، وإسلام كمونه لاعب السكة الحديد، ومعتز نجيب لاعب اتحاد الشرطة، ومحمود عيد بليه لاعب بيرامديز، ومحمود عماد لاعب كهرباء الإسماعيلية، وأحمد عبد المنعم مدافع الترسانة، وكريم عرفات لاعب إنبي، ومصطفى جمال جيان، لاعب التعدين، بينما رحل مؤخراً محمد سعيد الوافد الجديد من إف سي مصر.

وديات كوكاكولا

لعب الفريق منذ بداية فترة الإعداد 15 مباراة ودية، حيث فاز على فريق إيرو سبورت 4-0، وحلوان 6-1، والفيوم 2-1، والسكة 2-1، والأوليمبي 1-0، ومنتخب السويس 2-0، والمرج 2-0، والداخلية 1-0، والألومنيوم 2-1، والإعلاميين 2-0، والتليفونات 2-0، وخسر مؤخراً من بيراميدز 3-1.

وتعادل كوكاكولا مع طلائع الجيش، والإسماعيلي بدون اهداف، وبترول أسيوط بهدف لكل منهما، بينما خسر كوكاكولا من المنيا 0-1.

الجهاز الفني

يقود الفريق جهاز فني مكون من ممدوح عبد الحي، مديرا فنيا، وهيثم ابراهيم مدرب عام، وسيد عبد القادر مدرب أحمال، ومحمد مصطفى مدرب حراس، وأحمد حنفي أخصائي علاج طبيعي، وأيمن أحمد عبد القادر مدير إداري.

- مباريات كوكاكولا في الموسم الجديد

1- كوكاكولا X النصر

2- منتخب السويس X كوكاكولا

3- كوكاكولا X النجوم

4- المريخ X كوكاكولا

5- كوكاكولا X جمهورية شبين

6- الداخلية X كوكاكولا

7- كوكاكولا X سيراميكا

8- بتروجت X كوكاكولا

9- كوكاكولا X الزرقا

10- القناة X كوكاكولا

11- كوكاكولا X الترسانة