رياضة | تعادل مثير للسكة الحديد أمام النصر ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير للسكة الحديد أمام النصر ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد،مع نظيرة نادى النصر بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الأربعاء، على ملعب نادى السكة الحديد في مباراة غلب عليها طابع المباريات الرسمية.

وخاض فريق السكة بتشكيل تكون من؛ محمد جمال، وحازم شعيب، ومصطفى جلال، وأحمد علي، ومتولى محمود، ويوسف عطا، ومحمد رمزى، وأحمد ربيع، ومصطفى عبد ربه، محمود سعيد الصقر، وياسر رضا، واشترك في الشوط الثاني

محمد عبد الفتاح، وعبد العليم السيد، ومحمد فارس، ومحمد قطب، وكريم أحمد، وأحمد خالد، وفوزي الكاشف.

بينما خاض النصر بتشكيل ضم: مصطفى حطبيه، ودخير محمد، وحسام أحمد، ومحمد عبد الناصر أوشا، ومؤمن عاطف، وساهر أحمد، وإبراهيم بابا ،ومحمود السيد، وأحمد حسين واشترك في الشوط الثاني، عاصم شيكا، ويوسف مجدى عبد الغنى.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق النصر بهدف مؤمن عاطف في الدقيقة 15 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس محمد جمال، وطرد الحكم فرج سعد مدرب حراس مرمى نادى السكة محمد السيد للإعتراض في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتعادل للسكة الحديد في الدقيقة 8 من الشوط الثاني محمود سعيد الصقر من تمريرة رائعة من أحمد علي .

Advertisements

وإدار اللقاء الحكم فرج سعد، ومحمد سعيد مساعد أول، ومحمود بدران مساعد ثانى

يقود النصر جهاز فني يضم: السيد عيد مدير فني، وعبد العاطي السيد مدرب عام، ونافع السعيد مدرب، وهاشم الدسوقي مدرب حراس المرمى، ومحمد رفعت أخصائي علاج طبيعي، ومدحت محمد إدارى.

وقام الجهاز الفني للفريق النصر بقبد 8 لاعبين في القائمة الأولى؛ مصطفى حطبيه، وأحمد حسين ، وحازم ممدوح، وكريم الضو، ومؤمن عاطف، واحمد كالوشا ومحمد حجاج، ودخير محمد، ومحمد عبد الناصر أوشا.

ويقود السكة الحديد جهاز فني يضم: جمعة مشهور مدير فني، وكمال اليمنى مدرب عام، وأحمد صوابى مدرب، وأيهاب بتيا مدرب مساعد، ومحمد السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد العال طيب، ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي ، وحسين ابراهيم مدلكا، ورفاعى رمضان عبد السلام المنسق الإعلامي، ومحمد جمال المدير الإداري ٠

وعبر محمد نافع ونبيل كمال المشرفين على الكورة عن سعادتهم بأداء وشكل الفريق، وحضر اللقاء الدكتور محمد عيد رئيس نادى السكة الحديد وعبد الشافي مدرب حراس مرمى نادى البلاستيك.

ويخوض فريق النصر مباراة ودية غدا مع فريق البنك الاهلي بينما يلعب السكة الحديد مع فريق بنى سويف يوم الجمعة على ملعب بنى سويف.