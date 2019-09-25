رياضة | تقسيمة قوية في مران الأهلي وفايلر يُصوب الأخطاء استعدادًا لكانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقسيمة قوية في مران الأهلي وفايلر يُصوب الأخطاء استعدادًا لكانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام فايلر بإجراء التقسيمة بطول الملعب، وفي تواجد حارسين، حيث طالبهم المدرب السويسري بالسرعة في نقل الكرة.

وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بايقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء، وطالبهم بالسرعة في نقل الكرة.

أزارو يعلن جاهزيته لمواجهة كانو سبورت

انتظم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وكان أزارو قد غاب عن تدريبات الأهلي منذ تواجد بعثة الفريق الأحمر في غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابته في الرباط الداخلي للركبة خلال المباراة الودية لمنتخب المغرب أمام النيجر.

وأعلن أزارو جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق الأحمر، بعدما انتظم بشكل طبيعي في المران، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 48 ساعة عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن نتيجة مباراة الذهاب حسمها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين لصلاح محسن ووليد سليمان.

