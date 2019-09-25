رياضة | فيديو مؤثر.. شاهد ما الذي كان يفعله رونالدو مع لاعبي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو مؤثر.. شاهد ما الذي كان يفعله رونالدو مع لاعبي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني ريال مايوركا - x

19:00 - أتلتيك بيلباو ليجانيس - x

19:00 - أتلتيك بيلباو فالنسيا - x

20:00 - خيتافي ريال مدريد - x

21:00 - أوساسونا الدوري الإيطالي روما - x

19:00 - أتلانتا انتر ميلان - x

21:00 - لاتسيو Advertisements كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ميلتون كينز دونز - x

20:45 - ليفربول تشيلسي - x

20:45 - جرمسبي مانشستر يونايتد - x

20:45 - روشديل برايتون - x

20:45 - أستون فيلا الدوري الفرنسي مونبلييه - x

19:00 - نيم أولمبيك باريس سان جيرمان - x

21:00 - ستاد ريمس

Advertisements