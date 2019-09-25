رياضة | فيديو مؤثر.. شاهد ما الذي كان يفعله رونالدو مع لاعبي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو مؤثر.. شاهد ما الذي كان يفعله رونالدو مع لاعبي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ريال مايوركا
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أتلتيك بيلباو
ليجانيس
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أتلتيك بيلباو
فالنسيا
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خيتافي
ريال مدريد
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أوساسونا
روما
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أتلانتا
انتر ميلان
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لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
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جرمسبي
مانشستر يونايتد
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روشديل
برايتون
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أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
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نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
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ستاد ريمس