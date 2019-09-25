رياضة | اجتماع طارئ لإنقاذ النادي الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ لإنقاذ النادي الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، لاجتماع طارئ لإنقاذ النادي الأفريقي من الغرق في بحر الديون، التي تسببت للفريق المنافس في الدوري الممتاز في عقوبات مالية ورياضية، أصبحت تهدد عراقة النادي وتاريخه.

قال الاتحاد التونسي في بيان: "تبعاً للعقوبات الرياضية والمالية المتتالية التي يتعرض لها النادي الأفريقي، ونظراً للخطورة الحقيقية التي أصبح يكتسيها الوضع، مهدداً بذلك عراقة النادي وتاريخه حاضره ومستقبله، قررت الجامعة التونسية لكرة القدم عقد اجتماع الإثنين المقبل".

وأضاف البيان: "ستوجه الدعوة للهيئة الحالية، وإلى العديد من الرؤساء والمسؤولين السابقين، وتهدف الجلسة إلى عرض تفاصيل الوضع وتقديم كل الملفات التي تدخل فيها الاتحاد والملفات الحالية والمستقبلية التي تهدد مسيرة النادي، هدفنا البحث عن الحلول الكفيلة لإخراج النادي الافريقي من صعوبات حقيقية، حيث يعتبره "كاف" معلماً من المعالم الوطنية على غرار العديد من الفرق الأخرى".