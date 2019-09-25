رياضة | تغيير موعد مباراة حرس الحدود ووادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير موعد مباراة حرس الحدود ووادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديل على موعد مباراة حرس الحدود مع وادي دجلة المقرر إقامتها غدا ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز في ستاد المكس لتقام في الرابعة عصرا بدلا من الخامسة والنصف مساء.

وجاء قرار اللجنة بتقديم موعد المباراة حتى لا تتعارض مع الموعد الجديد لمباراة الاتحاد السكندري مع العربي الكويتي في السابعة مساء غد بستاد برج العرب ضمن البطولة العربية.

والجدير بالذكر أن حرس الحدود تعادل في مباراته الأولى أمام مضيفه المصري بهدف لكل فريق، فيما خسر وادي دجلة على ملعبه أمام طنطا بهدف نظيف.