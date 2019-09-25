رياضة | لغز فرجاني ساسي في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لغز فرجاني ساسي في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار مستوى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك العديد من علامات الاستفهام في الفترة الأخيرة بسبب تراجع أدائه بشكل كبير.



وأكد اللاعب لإدارة الكرة بالنادي أنه لا يفكر من الأساس في الرحيل والأولوية لديه في البقاء مع الفريق وتحقيق البطولات.



وشدد اللاعب على أنه منذ الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي ولم يعد بعد إلى فورمته لكنه على ثقة أن الأمور ستتغير مع بداية الدوري وتوالي المباريات وعودته من جديد إلى المستوى الذي كان عليه من قبل.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري.

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ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا يوم الأحد المقبل في مواجهة صعبة بسبب الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.



وكان فرجاني قد انضم للزمالك في الموسم الماضي من صفوف النصر السعودي مقابل 4 مليون يورو ويحصل على مليون ونصف يورو في الموسم الواحد من نادي الزمالك كفئة أولى داخل الفريق.



وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري على ستاد بتروسبورت.



وخسر الزمالك أمام بطل السنغال بهدفين مقابل هدف واحد خارج مصر.