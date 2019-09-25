رياضة | الأهلي يرد على أزمة كوليبالي: لن نفرط في حقنا مهما كان الأمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على أزمة كوليبالي: لن نفرط في حقنا مهما كان الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق ويظل معلقا مع النجم الساحلي التونسي ناديه الحالي.

وفي تصريحات صحفية صرح مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي عدلي القيعي : "لا توجد أمور او تطورات جديدة في قضية كوليبالي، والمفاوضات مع النجم الساحلي لحل الأزمة توقفت منذ مدة".

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وتابع القيعي: "من رابع المستحيلات أن يعود اللاعب كوليبالي للعب كرة القدم رسمياً قبل دفع الغرامة للأهلي، هناك حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية، ولا يمكن أن يلعب دون حل الأزمة مع الأهلي".

وأكد: "لن يفرط الأهلي في حقه مهما كان الأمر ".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أقرت بأحقية الأهلي في غرامة قدرها مليون و450 ألف دولار ضد سليماني كوليبالي الذي غادر الفريق دون إذن عام 2017.