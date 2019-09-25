رياضة | لجنة المسابقات.. تعديل موعد مباراة الحدود ودجلة بسبب مباراة الاتحاد السكندرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات.. تعديل موعد مباراة الحدود ودجلة بسبب مباراة الاتحاد السكندرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، اجراء تعديل على موعد مباراة حرس الحدود مع وادي دجلة المقرر اقامتها غدا ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز في ستاد المكس.

وستقام المباراة في تمام الرابعة عصرا بدلا من الخامسة والنصف مساء ، حتى لا تتعارض مع الموعد الجديد لمباراة الاتحاد السكندري مع العربي الكويتي في السابعة مساء غد بستاد برج العرب ضمن البطولة العربية.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن حكام مباريات الخميس والجمعة والسبت المقبلين، ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، على النحو التالي :

الخميس 26 سبتمبر 2019

حرس الحدود ووادي دجلة : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وصبري إبراهيم حكماً رابعاً، وكان وادى دجلة قد خسر من طنطا بهدف في مباريات الجولة الأولي بينما حرس الحدود تعادل مع المصري بهدف لكل فريق.

انبي وطلائع الجيش : محمود البنا ويعاونه مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكان إنبي قد خسر برباعيه الجولة الأولى من فريق بيراميدز بينما الجيش خسر أمام المقاولون بهدف.

الجمعة 27 سبتمبر 2019

اف سي مصر وأسوان : وليد عبد الرازق ويعاونه وائل شعبان وأحمد بكر، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكان اف سي مصر خسر أمام الانتاج بثلاثيه بينما أسوان خسر أمام مصر المقاصة بنتيجة 3-2.

السبت 28 سبتمبر 2019

المقاولون العرب وسموحة : أحمد العدوى ويعاونه أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعاطف حسين حكماً رابعاً، وكان المقاولون فاز بهدف علي الجيش بينما سموحه خسر أمام الأهلى بهدف.

بينما باقي مباريات الجولة الثانية ستجمع بين

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الثلاثاء 1 أكتوبر

الاتحاد السكندري ووادي دجلة

الأربعاء 2 أكتوبر

الإسماعيلي والمصري

الأهلي والانتاج الحربي

الخميس 3 أكتوبر

طنطا وبيراميدز

الزمالك ومصر المقاصة

الجمعه 4 أكتوبر

سموحه وإنبي.