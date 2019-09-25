رياضة | مدرب حراس الزمالك يودع اللاعبين قبل الانضمام لجهاز المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الزمالك يودع اللاعبين قبل الانضمام لجهاز المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك، بتوديع لاعبي الفريق الأبيض اليوم، بعدما تواجد في مقر النادي لجمع متعلقاته، تمهيدا للظهور بشكل رسمي لأول مرة ضمن الجهاز المعاون لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر والذي سيتم تقديمه غدًا الخميس.

وقام طاهر بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء مهام عمله في الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري.

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واستقر حسام البدري على الجهاز المعاون له، حيث سيضم أحمد أيوب، طارق مصطفى، سيد معوض، بجانب أيمن طاهر، على أن ينضم لهم محمد شوقي عقب انتهاء بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا التي ستقام في مصر نوفمبر المقبل.

ويعقد حسام البدري مؤتمرًا صحفيًا في أحد فنادق القاهرة من أجل تقديم الجهاز الفني الجديد بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام.