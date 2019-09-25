رياضة | كلوب يفكر في استبعاد صلاح أمام إم كيه دونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يفكر في استبعاد صلاح أمام إم كيه دونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر يورجن كلوب، المدرب الألماني والمدير الفني لليفربول الإنجليزي، إلى إراحة عدد كبير من لاعبيه، أبرزهم محمد صلاح في مباراة اليوم، أمام فريق إم كيه دونز من كأس الرابطة الإنجليزية.

وتبعاً للصحيفة البريطانية "ديلي إكسبريس" فإن محمد صلاح، سيكون أبرز الغائبين عن مواجهة ليفربول اليوم، بالإضافة إلى العديد من نجوم ليفربول من أجل اراحتهم قبل مباراتي شيفيلد وسالزبرج بالدوري ودوري الأبطال.

بجانب محمد صلاح، فهناك فيرجيل فان دايك، وروبرتو فيرمينو، وروبرتسون، وماتيب وفابيينو، وفينالدوم، وأرنولد، وهندرسون، كل هؤلاء سيغيبون عن مواجهة ام كيه دونز.

وكشفت الصحيفة أن السنغالي ساديو ماني ربما يشارك في المباراة، بعدما سافر إلى ملعب إم كيه بمقاطعة بليتشيلي الإنجليزية مع فريق الريدز.