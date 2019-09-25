رياضة | المالية تهزم قحافة بنصف دستة أهداف في أولي ودياتها استعدادا للممتاز ب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالية تهزم قحافة بنصف دستة أهداف في أولي ودياتها استعدادا للممتاز ب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي، فوزا كبيرا علي نظيره قحافة الذي يقوده اينو فنيا، بنتيجة 6-2 في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم علي ملعب المالية.

إنتهي الشوط الأول بتقدم مالية كفر الزيات بثلاثية نظيفة، عن طريق سعد البصيلي مهاجم المنيا السابق، وشولا هارونا المهاجم الافريقي السابق لحرس الحدود، ومحمود البركي لاعب غزل المحلة السابق.

وفي الشوط الثاني أضاف المالية ثلاثية اهداف عن طريق شولا هدف، وأحمد الجابري هدفين.

بينما سجل قحافة هدفين عن طريق صورتين جزاء احرزهم، مانجا وميدو.

لينتهي اللقاء بفوز المالية بنصف دستة أهداف مقابل هدفين.

خاض المالية الشوط الأول بتشكيل مكون من كريم عماد، ومحمد شرف، ومحمد عبدالمنعم، وأحمد صلاح، وأمير بلبول، ومحمود البركي، ومحمود عزت، وأحمد نجاح، وسعد البصيلي، وعبدالله السيد، ومحمود عبدالمعاطي، وشولا.

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وفي الشوط الثاني أشرك كل من احمد فتحي، ومحمد مرسي، وعماد حماد، وعبدالصمد ابايالو، ومحمود أمين، وأحمد عاشور، وهنري

بينما بدأ قحافة الشوط الأول بكل من أمير قابيل، والمحمدي، ومحمود طارق، ومحمد محمود، ومحمد عبدالقادر، ومهند القللي، وأسامة توكل، وأحمد الدكروري، ومصطفي محمود، ومحمد طارق، وهشام سرحان.

البدلاء :- عبدالله الجندي، وأحمد سعيد، وعبدالرحمن عامر، وأحمد عبدالسلام، ومحمد السيد، ومصطفي رزق.

ويشارك قحافة في دوري الدرجة الرابعة مجموعة الغربية، تحت قيادة فنية ل "اينو" المدير الفني، و محمد الجمل "مدرب عام"،

أدار المباراة محمد مخلص حكم ساحة وعاونه محمد العجواني، وأحمد رجب.