رياضة | التعادل يحسم مباراة دكرنس وسيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم مباراة دكرنس وسيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت قبل لحظات المباراة الودية التى جمعت بين دكرنس ومستضيفه سيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى أقيمت بالملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى .

وشهد اللقاء العديد من التغييرات سواء على مستوى اللاعبين أو خطة اللعب والتى بدأ بها أيمن الجمل المدير الفنى لدكرنس المباراة حيث أشرك مهاجمين صريحين من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

دكرنس بدأ اللقاء بتشكيل مكون من محمد العربي، ومحمد رجب ريعو، وعماد حلمي، وأحمد مخلوف، ومحمد حمودة، وإبراهيم سليمان، ومحمد فوزي، وشمس محارب، وامير حجازي، ومحمد أبو سريع، وعمر فاروق.

ويتولى قيادة دكرنس هذا الموسم أيمن الجمل كمديرا فنيا ويعاونه حسام عبدالعال مدربا عاما و أحمد الجمل مدربا و محمد عبدربه مدربا لحراس المرمى و إبراهيم الوزير مديرا إداريا.

Advertisements

ولم يحقق دكرنس أى فوز وديا خلال معسكره المقام بالإسماعيلية منذ الثامن من سبتمبر الجارى ويستمر حتى نهاية سبتمبر الحالى حيث تعادل الفريق سلبيا أمام كهرباء الإسماعيلية ثم خسر أمام القناة بهدف قبل أن يتعادل إيجابيا أمام منتخب السويس وأخيرا تعادل فى المباراة الماضية أمام الإعلاميين سلبيا بالقاهرة.

وكان الفريق قد خاض ٦ وديات قبل إنطلاقة معسكره بالإسماعيلية حيث فاز فى ثلاث مباريات أمام بنى عبيد بهدف و أمام ميجاسبورت و بورفؤاد بذات النتيجة وبثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض الفريق للخسارة فى مباراتين أمام المريخ البورسعيدى بهدفين نظيفين و أمام عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف فيما تعادل سلبيا أمام شبان بدواى.

ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية أخيرة قبل العودة لدكرنس والإستعداد للموسم الجديد والذى يشارك فيه الفريق ضمن فرق المجموعة الثالثة بالقسم الثانى وتضم ١٢ فريق حيث من المقرر أن يلاقى الأوليمبى فى إفتتاحية مبارياته بالقسم الثانى بالموسم الجديد خارج ملعبه.

وكان الفريق قد نجح فى العودة للقسم الثانى تحت قيادة مصطفى مرعى بعدما غاب لموسمين عقب هبوطه للقسم الثالث.