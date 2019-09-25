رياضة | عاجل - برشلونة يزف بشري سارة بشأن إصابة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - برشلونة يزف بشري سارة بشأن إصابة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، لإصابة جديدة في مباراة فريقه بالأمس أمام فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني، الإصابة التي جعلت نجم البرسا غير قادرًا على استكمال اللقاء حتي النهاية.

ولم يستطيع ميسي استكمال لقاء برشلونة أمام فياريال، حيث غادر المباراة بين شوطي المباراة ودخل الفرنسي عثمان ديمبيلي بديلًا له.

وأكدت الصحف الإسبانية، أن ميسي سيغيب مباراة برشلونة أمام خيتافي المقررة السبت القادم بالجولة السادسة من الليجا، بشكل احترازي، لإعداده بأفضل شكل لمواجهة إنتر ميلان يوم 2 أكتوبر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقارير الصحافة المحلية، فإن ميسي، الذي عاد مؤخرًا من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليمنى أبعدته عن الفريق منذ انطلاق الموسم، لم يستعد بعد حالته البدنية المثالية، الأمر الذي بدا واضحًا خلال مواجهة فياريال الثلاثاء والتي انتهت بفوز البارسا 2-1.

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ولم يستطع ميسي استكمال المباراة وتم استبداله بين الشوطين، بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة، لكن المدير الفني للفريق، إرنستو فالفيردي، أكد عقب اللقاء إنها آلام بسيطة ولن تؤثر على مشاركته في المستطيل الأخضر.

وتؤكد شبكة «إي إس بي إن» أن ميسي يعاني من مشكلات في العضلة الضامة للفخذ الأيسر، لكنها استبعدت إصابة بتمزق عضلي، الأمر الذي قد يضطره للابتعاد مجددًا لنحو شهر.

ولعب ميسي بديلًا لنحو 30 دقيقة أمام بروسيا دورتموند بدوري الأبطال، قبل أن يشارك 45 دقيقة أمام غرناطة بالليجا، وصنع بالأمس هدفا في مرمى فياريال سجله زميله الفرنسي أنطوان جريزمان.

وتثق إدارة البارسا في عودة «البرغوث» للعب أمام إنتر ميلان الإيطالي في اللقاء الذي سيقام على ملعب كامب نو.