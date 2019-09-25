ماذا قال جياني إنفانتينو عن نساء إيران؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن أعين العالم ستكون على إيران؛ للتأكد من تنفيذ تعهدها بالسماح للنساء بدخول الملاعب لمتابعة مباريات الرجال الشهر المقبل.

الاتحاد الدولي لكرة القدم ضغط خلال الآونة الأخيرة على السلطات الكروية في العاصمة الإيرانية طهران، للسماح بدخول النساء لحضور المباريات، كما زار وفد منه طهران الأسبوع الماضي، وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة أثارت ضجة في البلاد.

جياني إنفانتينو رئيس “فيفا” قال في تصريحات له: ثمة كرة قدم للنساء في إيران وثمة مشكلة أيضا هي أن النساء لا يسمح لهن بالذهاب لمشاهدة مباريات كرة القدم للرجال.

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رئيس الاتحاد أضاف، “تلقينا ضمانات من السلطات الكروية في إيران بأن هذا الأمر سيتغير، وسيتغير بدءا من المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم، ضد كمبوديا في 10 أكتوبر.

واختتم قائلا: عين العالم ستكون على إيران، والعالم يتطلع لرؤية النساء يدخلن لمشاهدة مباريات كرة القدم في إيران.

يشار إلى أن المشجعة الإيرانية سحر خداياري صاحبة الـ29 عاما، كانت قد أضرمت النيران في جسدها، بعد قضاء 3 ليال في السجن بتهمة محاولة دخول أحد ملاعب كرة القدم لمتابعة مباراة لفريقها “استقلال طهران”.