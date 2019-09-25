بيب جوارديولا يعلق على تغريدة لاعبه المسيئة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه سيكون من الخطأ على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة لاعب الفريق برناردو سيلفا، بعدما نشر تغريدة عن زميله بنجامين ميندي قارنه فيها بشخصية كاريكاتورية.

اللاعب البرتغالي سيلفا نشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يقارن فيها ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشيكولاتة في إسبانيا والبرتغال ثم حذفها بعد ساعة واحدة.

سيلفا البالغ من العمر 25 عاما، نشر بعد ذلك تغريدة أخرى كتب فيها: “حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام”.. لكن منظمة “كيك إيت أوت” المناهضة للتمييز أدانت ذلك وقالت إن المزاح القائم على تصورات عنصرية لا يمكن قبوله بأي شكل.

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تقارير بريطانية إعلامية ذكرت أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرا من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز عن هذه الواقعة.

جوارديولا قال في تصريحات صحفية:إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك ويسألوا برناردو فإنه منفتح للحديث، لكن أولا يجب معرفة تماما طبيعة الشخص الذي تتحدث عنه، لو حدث أي شيء فإنه سيكون خطأ لأن برناردو شخص استثنائي، الأمر لا يتعلق باللون أو الجنسية.

جوارديولا تحدث باستفاضة أكبر مؤكدا أن ميندي لم يقابل التغريدة بشكل سيء.. هناك الكثير من المواقف لأشخاص من أصحاب البشرة البيضاء حيث تكون الشخصية الكاريكاتورية مشابهة لهم، رد ميندي كان واضحا هم يمزحون طوال الوقت.

مدرب برشلونة السابق قال: برناردو من أكثر الناس الودودة التي قابلتها في حياتي، إنه يتحدث أربع أو خمس لغات وهذا أفضل أسلوب لتوضيح مدى انفتاحه.. أحد أقرب أصدقائه هو ميندي وإنه مثل شقيقه، لقد حصل على صورة لبنجامين عندما كان صغيرا وشبهه بهذه الشخصية الكاريكاتورية لأنه يتشابه كثيرا مع الصورة.