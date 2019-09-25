سجن شخصين لنشرهما صورة جثة إيميليانو سالا أثناء التشريح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة بريطانية بالسجن على عاملين في شركة “سي.سي.تي.في”، بسبب التقاطهما صورا لجثة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل، إيميليانو سالا، وانتشرت فيما بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أنطوني جونز، من النيابة العامة البريطانية لمكافحة الجريمة قال في تصريحات بحسب “روسيا اليوم”: شيري براي وكريستوفر أشفورد تسببا في معاناة كبيرة لأسرة سالا وأصدقائه بسبب أفعالهما المسيئة للغاية.

جونز أضاف: لا يمكن تخيل سبب رغبة أي شخص في تسجيل أو مشاهدة مثل هذا النوع من الصور في انتهاك صارخ للسرية والخصوصية، كان الأمر فظيعا حقا وكلاهما يقضي حاليا وقتا في السجن نتيجة فعلتهما.

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الشرطة فتحت تحقيقا في فبراير الماضي، عقب التأكد من ظهور صور لسالا بعد وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

براي سيقضي 14 شهرا في السجن، حيث اعترف في أغسطس الماضي بـ 3 تهم تتعلق بسوء استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص به وإعاقة سير العدالة، فيما سيقضي أشفورد 5 شهور بعد اعترافه بـ 3 تهم تتعلق بسوء استخدام الكمبيوتر.

سالا صاحب الـ 28 عاما، كان يستقل طائرة من نانت مقر فريقه السابق في غرب فرنسا إلى ويلز، يوم 21 يناير الماضي، ليخوض أول مباراة له مع كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها فوق القنال الإنجليزي.

وعقب انتشال جثته، التقط شيري براي (48 عاما) وكريستوفر أشفورد (62 عاما) صورا للجثة في المشرحة، وانتشرت هذه الصور في وقت لاحق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.