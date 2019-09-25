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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أُجبر اللاعب الروسي ألكسندر كوكورين، المهاجم السابق للمنتخب الروسي لكرة القدم، بعد إطلاق سراحه من السجن، على دفع غرامات بسبب 47 مخالفة مرورية.
كاميرات المراقبة كانت قد سجلت ارتكاب إحدى السيارات التي يملكها ألكسندر كوكورين مخالفات عدة لقواعد المرور، وصلت قيمتها إلى 30 ألف روبل أي ما يقارب 500 دولار.
وتبين لاحقا أن زوجة اللاعب، داريا فاليتوفا، هي من كانت تقود السيارة عندما كان زوجها رهن الاحتجاز، وارتكبت المخالفات.
محكمة روسية أخلت مطلع الشهر الجاري، سبيل كوكورين مهاجم زينيت بطرسبورغ، وذلك بعد اعتقاله لمدة 11 شهرا تقريبا، بعد إدانته بتهم الاعتداء والشغب عقب انتشار مقطع فيديو، يثبت تورطه بعراك في أكتوبر الماضي.
كانت إحدى محاكم العاصمة الروسية موسكو قد حكمت بحبس ألكسندر كوكورين مهاجم زينيت بطرسبورغ وبافل ماماييف لاعب كراسنودار لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضيتين مرفوعتين ضدهما، وذلك أواخر العام الماضي.
المحكمة أمرت بإبقاء اللاعبين رهن الاعتقال حتى الـ8 من ديسمبر المقبل، في انتظار محاكمتهما بتهمة الشغب، وهي جريمة يواجهان فيها عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.. واعتذرا في جلسة المحكمة عن سلوكهما.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة اللاعب ألكسندر كوكورين تسبب له المتاعب بعد خروجه من السجن.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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