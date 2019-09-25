ليونيل ميسي يحرج مذيعة حفل الأفضل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض مذيعا حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لموقف محرج وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019.

مذيعا الحفل حاولا إجراء مقابلة سريعة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، ومنتخب “التانجو”، وذلك بعد وصوله إلى مقر حفل the best ليتعرضا لموقف محرج على الهواء مباشرة.

المذيعة كانت قد اقتربت من ليونيل ميسي الذي كان في طريقه إلى قاعة الاحتفالات الرئيسة، من أجل إجراء مقابلة سريعة معه على هامش الحفل باللغة الإنجليزية إلا أن اللاعب لم يتوقف وواصل سيره سريعا، رافضا الإدلاء بأي تصريحات.

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الموقف تسبب في شعور شديد بالإحراج من جانب المذيعة التي واصلت تقديم الحفل إلى جانب زميلها.

ليونيل ميسي كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، في مدينة ميلانو الإيطالية للمرة السادسة في تاريخه.. وتفوق ميسي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، واللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع ليفربول الإنجليزي.

كما فاز الألماني يورجن كلوب، المديرالفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب.