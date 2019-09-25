الامارات | دبي تمنح "إقامة ذهبية" لرياضيين عالمين من المقيمين والزائرين

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تمنح "إقامة ذهبية" لرياضيين عالمين من المقيمين والزائرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي، منح نجوم رياضة عالميين من المقيمين والزائرين "الإقامة الذهبية" بعد التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، "الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي" ووفق التعليمات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.

ووجه مجلس دبي الرياضي الأندية وشركات كرة القدم بتشكيل مجالس للجماهير بما يعزز آليات التواصل بين الطرفين وينعكس بالإيجاب على نتائج الفرق والحضور الجماهيري في المباريات.



وكلف مجلس دبي، الأمانة العامة لمجلس دبي الرياضي بالتواصل مع الأندية لتنفيذ هذا التوجيه.

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وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن: "مجلس الإدارة اطلع على تقرير إدارة الاتصال المؤسسي حول ما تم إنجازه ضمن مبادرة "منصة التشجيع الرياضي" التي أطلقها المجلس بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبمشاركة عدد من الأندية والمؤسسات الإعلامية وهيئة تنظيم الاتصالات.



وأشاد مجلس دبي بالجهود المبذولة لتعزيز العلاقة بين الأندية والجماهير ووضع آليات للارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية التي تقدمها الأندية والدور الإيجابي الذي يقوم به الجمهور لدعم فرق الأندية والتعبير عن رأيه بشكل حضاري ينسجم مع تقاليد المجتمع وقوانين الدولة.