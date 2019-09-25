قرار من بايرن ميونخ للمشاركة في دوري الدريجة الثالثة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

قرر فريق بايرن ميونخ الألماني، إشراك فريقه الرديف، في منافسات بطولة الدوري للدرجة الثالثة، لاكتساب اللاعبين خبرات عديدة، خلال الفترة المقبلة.



وصرح ​كارل هاينز رومينيغيه​ للموقع الرسمي لبايرن "إن مواهبنا الشابة تواجه تحديا كبيراً في دوري الدرجة الثالثة مقارنة بالدوري الإقليمي البافاري".

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وتحدث رومينيغيه عن ​ألفونسو ديفيز​ ومايكل كوزينس "إنهما من المواهب الشابة ومن المهم أن يلعبا بانتظام لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيتطور بها مستواهما، لكنه ليس بالأمر السهل عليهما في ظل الكفاءات التي يمتلكها الفريق الأول بالنادي".

واشار رومينيغيه إلى أن الخيار البديل هو بيع اللاعبين مبكراً لأندية أخرى ولكن مع وجود بند في التعاقد يسمح بشرائهما مجدداً.

وختم رئيس مجلس إدارة بايرن "إذا كان لدى شخص ما القدرة على اللعب في دوري الدرجة الأولى أو الثانية، فينبغي علينا عدم حرمانه من ذلك".