شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان يكشف لـ«الخليج 365» أسرار صفقة انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) كشف اللاعب حمدان الحمدان تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أفسدت صفقة انتقاله للنادي الأهلي. Advertisements وسر خروجه المؤلم من نادي الفتح، وعن آخر محطاته الكروية، وما هي الخلطة السرية لتحقيق لقب الدوري. وتفاصيل أكثر عن المدرب التونسي فتحي الجبال وخالد السعود وآخرين. "الخليج 365" تنشر كامل التفاصيل غداً.



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