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شكرا لقرائتكم صورة مسربة لقميص الأهلي الأساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونكشف صورة مسربة لقميص الأهلي الأساسي في الموسم الجديد، بعدما تم كشف النقاب عن القميصين البديلين "الأسود والفيروزي".
حقق الأهلى فوزه الأول خارج الأرض أفريقيًا بعد ثمانية مباريات فشل خلالها الفريق فى تحقيق الفوز بالمسابقة القارية، أكثر من عام اكتفى خلاله الأحمر باستقبال 6 هزائم وتحقيق تعادلين، وتحديدًا 393 يومًا.
يكفى الأهلى التعادل السلبى للصعود إلى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بينما يحتاج كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية للفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب.
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