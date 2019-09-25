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صورة مسربة لقميص الأهلي الأساسي...

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جدة - عمرو شويل خضع لاعبو النادي الأهلي لجلسة تصوير في ملعب التتش بالجزيرة بالملابس الجديدة قبل ارتدائها في المباريات المقبلة.

 

ونكشف صورة مسربة لقميص الأهلي الأساسي في الموسم الجديد، بعدما تم كشف النقاب عن القميصين البديلين "الأسود والفيروزي".

 

 

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وكان النادى الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا "8 مرات"، قد حقق فوزاً مقنعاً على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، فى الظهور الأول مع مديره الفنى الجديد السويسرى رينيه فايلر.

 

حقق الأهلى فوزه الأول خارج الأرض أفريقيًا بعد ثمانية مباريات فشل خلالها الفريق فى تحقيق الفوز بالمسابقة القارية، أكثر من عام اكتفى خلاله الأحمر باستقبال 6 هزائم وتحقيق تعادلين، وتحديدًا 393 يومًا.

 

يكفى الأهلى التعادل السلبى للصعود إلى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بينما يحتاج كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية للفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب.

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